Прокуратура Рима в Италии открыла расследование после публикации в даркнете персональных данных вице-премьера и министра иностранных дел Антонио Таяни, а также главы Почтовой полиции Ивано Габриелли. Об этом сообщило ANSA со ссылкой на источники.

Отдельное производство в отношении прокурора

Отдельное расследование открыли из-за распространения данных главного прокурора Рима Франческо Ло Вои. Это дело должны передать в Перуджу, чтобы прокуратура Рима не рассматривала производство, касающееся ее руководителя.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование передали специалистам по кибербезопасности

Расследование передали специалистам Национального центра по борьбе с киберпреступностью и защите критической инфраструктуры CNAIPIC. По данным ANSA, опубликованные сведения находятся в даркнете как минимум две недели. По информации агентства, атаку, вероятно, осуществила пророссийская хакерская группировка Noname057(16).

Читай нас в