В исследовании II фазы с участием 109 человек ежедневный пероральный прием 1000 миллиграммов витамина C связали с на 65% более низким риском смерти по сравнению с группой плацебо. Такой результат получили в рамках эксплораторного анализа за три года наблюдения, сообщает ScienceAlert. Результаты работы опубликовали в журнале Cancer.

Участники исследования

Исследование провела группа ученых из Копенгагенского университета и Института Ван Андела. Все участники имели клональную цитопению неопределенного значения (CCUS) или миелоидное злокачественное заболевание более низкого риска, в том числе миелодиспластический синдром. Эти состояния могут прогрессировать до острого миелоидного лейкоза.

В настоящее время не существует лечения CCUS, способного предотвратить ее переход в острый миелоидный лейкоз. По данным источника, пациентам с предлейкемическими расстройствами обычно контролируют показатели клеток крови. Миелодиспластический синдром можно лечить трансплантацией стволовых клеток, однако этот метод подходит не всем.

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Что показали результаты

В группе витамина C до более агрессивных форм заболеваний крови прогрессировали пятеро участников, тогда как в группе плацебо — девять. В то же время из-за небольшого общего размера выборки эта разница не была статистически значимой.

Исследователи также зафиксировали меньший рост нескольких маркеров воспаления в группе витамина C. У участников, которые в начале имели дефицит этого вещества, его уровень возвращался к норме.

Ученые предполагают, что витамин C может поддерживать работу фермента TET2, который участвует в регуляции активности генов и может защищать от образования раковых клеток. Однако в рамках этого испытания данный механизм напрямую не проверяли. Чтобы установить, способен ли витамин C снижать риск развития рака или продлевать жизнь, необходимо более крупное исследование III фазы.

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