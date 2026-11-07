В Калифорнии избиратели отклонили Proposition 40 — инициативу о введении единовременного 5-процентного налога на состояние миллиардеров, согласно прогнозу Decision Desk HQ. После подсчета 76% голосов против предложения высказались 54% избирателей, за — 46%, сообщает The Hill.

На что планировали направить средства

Proposition 40 предусматривала введение первого в США единовременного налога на богатство миллиардеров. Основную часть поступлений планировали направить на государственные программы здравоохранения, а остаток — на продовольственную помощь и образовательные инициативы.

Предвыборные опросы показывали, что противников инициативы было больше, хотя прогноз результата оставался близким. По оценке беспартийного Законодательного аналитического управления штата, налогообложение состояния примерно 200 миллиардеров Калифорнии могло бы обеспечить поступления в десятки миллиардов долларов.

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Разногласия среди демократов

Инициатива разделила демократов Калифорнии. Демократическая партия штата, а также профсоюзы AFL-CIO и Teamsters поддержали ее. В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил против, хотя заявлял о поддержке федерального налога для миллиардеров.

Ньюсом критиковал направление «почти всех поступлений» на здравоохранение, отмечая, что проект не предусматривал средств на жилье, уход за детьми, работников общественной безопасности, отвечающих на звонки 911, и государственные университеты. Калифорнийские миллиардеры, в частности руководители компаний Кремниевой долины, лоббировали отклонение инициативы и передали более 333 млн долларов некоммерческой организации Building a Better California.

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