DDHQ预测：加州否决亿万富翁财富税提案——《国会山报》

根据Decision Desk HQ的预测，加州选民否决了40号提案——一项旨在对亿万富翁财富征收一次性5%税的倡议。计票率达到76%后，54%的选民反对该提案，46%支持，《国会山报》报道。

资金原计划用途

40号提案原本将引入美国首个针对亿万富翁财富的一次性税。大部分收入原计划用于公共医疗保健项目，其余部分将用于食品援助和教育倡议。

选前民调显示，反对该倡议的人数更多，尽管结果预测仍然接近。根据该州无党派立法分析办公室的估计，对约200名加州亿万富翁的财富征税可能带来数百亿美元的收入。

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民主党内部的分歧

该倡议令加州民主党人产生分歧。该州民主党以及AFL-CIO和Teamsters工会支持该倡议。与此同时，加州州长加文·纽森表示反对，尽管他曾表示支持对亿万富翁征收联邦税。

纽森批评将“几乎所有收入”用于医疗保健，指出该项目没有为住房、儿童照护、接听911报警电话的公共安全工作人员以及公立大学提供资金。加州亿万富翁，包括硅谷公司的高管，游说否决该倡议，并向非营利组织Building a Better California捐赠了超过3.33亿美元。

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