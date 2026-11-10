以色列国家道路安全管理局已向警方投诉配送服务Wolt及其首席执行官托默尔·科恩。该局委员会主席、前警察副总长莫蒂·埃德里呼吁对该公司及其负责人展开刑事调查，并考虑向法院申请暂停该平台运营，据《耶路撒冷邮报》报道。

要求任命安全负责人

该管理局称，Wolt必须任命一名道路交通安全负责人。该局援引以色列交通法规第579条：使用至少40辆特定类别车辆的公司或企业将被视为企业，其中包括摩托车和乘用车。

根据Wolt的数据，约有2万名配送员通过其平台工作。该管理局表示，其掌握约214辆配送员摩托车、踏板车及其他车辆的车牌号码，这些车辆曾出现在与道路安全相关事故的报告中。该机构认为，这一数字超过既定门槛五倍以上，足以将Wolt视为该条款所定义的企业。投诉中还指出，第580(a)条规定公司首席执行官承担个人责任。

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Wolt的立场及对警方的要求

Wolt拒绝这一解释，强调其配送员是独立承包商，而非公司员工。该服务称，会回应每一项有关配送员道路行为及其卷入事故的投诉，但未透露在收到此类投诉后有多少配送员被取消平台访问权限。

9月，该管理局要求科恩任命一名安全负责人，并制定一项详细的强制性风险降低计划。该机构称，Wolt的回复未包含实施期限、可衡量目标或监督机制，而承诺的计划也始终未提交。埃德里还呼吁警方加强对配送员危险交通违规行为的定向执法。

Wolt称该管理局的行动是一场旨在恢复其声誉的活动。该公司表示，其在道路交通安全方面投入了大量资源，并曾向该机构代表提议举行会议，共同推进实际措施。

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