Google приобрела у компании Crusoe недостроенный проект дата-центра на юго-востоке американского штата Вайоминг. Компания планирует вложить $17 млрд в развитие кампуса дата-центров, тогда как сумма сделки с Crusoe не раскрывается, сообщает TechCrunch.

Проект перешел под контроль Google

Crusoe подтвердила продажу объекта, который ранее развивала совместно с инфраструктурной компанией Tallgrass, поддерживаемой Blackstone. Изначально партнеры планировали постепенно нарастить мощность площадки до 10 гигаватт.

По данным TechCrunch, Crusoe пыталась привлечь Google в качестве клиента этого проекта, но ей не удалось этого сделать. Позднее Google решила самостоятельно продолжить строительство после того, как, по сообщению издания, выразила обеспокоенность стоимостью и графиком работ под управлением Crusoe.

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Другие дата-центры Crusoe

Несмотря на продажу площадки в Вайоминге, Google не прекращает сотрудничество с Crusoe: компания разрабатывает для Google еще один дата-центр рядом с городом Амарилло в Техасе.

Crusoe зарабатывает на аренде площадей в дата-центрах клиентам с собственными графическими процессорами, аренде собственных GPU и продаже вычислительных мощностей для инференса моделей искусственного интеллекта. Компания также строит кампус в Абилине, штат Техас, для Oracle и OpenAI, а рядом — отдельный кампус мощностью 900 мегаватт для Microsoft. Запуск первого здания этого объекта ожидается в середине 2027 года.

В сентябре Crusoe привлекла $3,9 млрд финансирования, хотя Bloomberg сообщал о продаже площадки в Вайоминге еще в июне. Недавно компанию оценили в $30,9 млрд.

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