Google kupił od firmy Crusoe niedokończony projekt centrum danych w południowo-wschodniej części amerykańskiego stanu Wyoming. Firma planuje zainwestować 17 mld dolarów w rozwój kampusu centrów danych, natomiast kwoty transakcji z Crusoe nie ujawniono, informuje TechCrunch.

Projekt przeszedł pod kontrolę Google

Crusoe potwierdziła sprzedaż obiektu, który wcześniej rozwijała wspólnie z firmą infrastrukturalną Tallgrass, wspieraną przez Blackstone. Początkowo partnerzy planowali stopniowo zwiększyć moc obiektu do 10 gigawatów.

Według TechCrunch Crusoe próbowała pozyskać Google jako klienta tego projektu, ale nie udało się jej tego zrobić. Później Google zdecydował się samodzielnie kontynuować budowę po tym, jak — jak podało wydanie — wyraził obawy dotyczące kosztów i harmonogramu prac prowadzonych pod zarządem Crusoe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne centra danych Crusoe

Mimo sprzedaży obiektu w Wyoming Google nie kończy współpracy z Crusoe: firma tworzy dla Google kolejne centrum danych w pobliżu miasta Amarillo w Teksasie.

Crusoe zarabia na wynajmowaniu powierzchni w centrach danych klientom posiadającym własne procesory graficzne, wynajmie własnych GPU oraz sprzedaży mocy obliczeniowej do inferencji modeli sztucznej inteligencji. Firma buduje także kampus w Abilene w Teksasie dla Oracle i OpenAI, a w pobliżu oddzielny kampus o mocy 900 megawatów dla Microsoftu. Uruchomienie pierwszego budynku tego obiektu jest oczekiwane w połowie 2027 roku.

We wrześniu Crusoe pozyskała 3,9 mld dolarów finansowania, choć Bloomberg informował o sprzedaży obiektu w Wyoming już w czerwcu. Firma została niedawno wyceniona na 30,9 mld dolarów.

Czytaj nas na