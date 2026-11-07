Google придбала недобудований проєкт дата-центру у Вайомінгу — TechCrunch

Google придбала у компанії Crusoe недобудований проєкт дата-центру на південному сході американського штату Вайомінг. Компанія планує вкласти $17 млрд у розвиток дата-центрового кампусу, тоді як суму угоди з Crusoe не розкрили, повідомляє TechCrunch.

Проєкт перейшов під контроль Google

Crusoe підтвердила продаж об’єкта, який раніше розвивала спільно з інфраструктурною компанією Tallgrass, підтримуваною Blackstone. Спочатку партнери планували поступово наростити потужність майданчика до 10 гігаватів.

За даними TechCrunch, Crusoe намагалася залучити Google як клієнта цього проєкту, але не змогла цього зробити. Згодом Google вирішила самостійно продовжити будівництво після того, як, за повідомленням видання, висловила занепокоєння щодо вартості та графіка робіт під управлінням Crusoe.

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Інші дата-центри Crusoe

Попри продаж майданчика у Вайомінгу, Google не припиняє співпрацю з Crusoe: компанія розробляє для Google ще один дата-центр поблизу міста Амарилло в Техасі.

Crusoe заробляє на оренді площ у дата-центрах для клієнтів із власними графічними процесорами, оренді власних GPU та продажу обчислювальних потужностей для інференсу моделей штучного інтелекту. Компанія також будує кампус в Абіліні, штат Техас, для Oracle та OpenAI, а поруч — окремий кампус потужністю 900 мегаватів для Microsoft. Запуск першої будівлі цього об’єкта очікується в середині 2027 року.

У вересні Crusoe залучила $3,9 млрд фінансування, хоча про продаж вайомінгського майданчика Bloomberg повідомляв ще в червні. Нещодавно компанію оцінили у $30,9 млрд.

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