谷歌从Crusoe公司收购了位于美国怀俄明州东南部的一项未完工数据中心项目。该公司计划投资170亿美元开发这一数据中心园区，而与Crusoe交易的金额尚未披露，据TechCrunch报道。

该项目已转由谷歌控制

Crusoe确认出售该设施，此前该公司与获Blackstone支持的基础设施公司Tallgrass共同开发这一项目。最初，合作伙伴计划逐步将该场地的容量提升至10吉瓦。

据TechCrunch报道，Crusoe曾试图吸引谷歌成为该项目的客户，但未能成功。此后，谷歌决定自行继续建设；据该媒体报道，谷歌曾对Crusoe管理下的工程成本和进度表示担忧。

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Crusoe的其他数据中心

尽管出售了怀俄明州的场地，谷歌并未停止与Crusoe合作：该公司正在得克萨斯州阿马里洛市附近为谷歌开发另一座数据中心。

Crusoe通过向拥有自有图形处理器的客户出租数据中心空间、出租自有GPU，以及出售用于人工智能模型推理的算力来盈利。该公司还在得克萨斯州阿比林为Oracle和OpenAI建设一个园区，并在附近为微软建设一个容量为900兆瓦的独立园区。该设施第一栋建筑预计将于2027年年中投入使用。

Crusoe在9月获得了39亿美元融资，尽管彭博社早在6月就报道了怀俄明州场地的出售。该公司最近的估值为309亿美元。

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