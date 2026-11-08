逾220万澳大利亚人支付过高专科医生费用——《卫报》

澳大利亚在2025年有超过220万人为专科医生咨询支付了“极端”费用——至少是Medicare官方费率的三倍。智库格拉坦研究所（Grattan Institute）的一项研究显示，精神科医生和儿科医生属于最常收取此类费用的专科医生；《卫报》对此进行了报道。

患者费用上升

报告《Out of control – how to rein in runaway specialist fees》将至少高出Medicare费率三倍的收费定义为“极端”费用。Medicare费率是政府设定的医疗服务费用基准。

格拉坦研究所估计，支付此类金额的患者人数每年增加25万。2012年至2025年间，Medicare报销的实际金额减少了9澳元，而患者向专科医生支付的费用平均增加了37澳元。2025年，专科医生的平均收费增长幅度比通胀高4%。

在收费最高的5%精神科医生中，患者首次咨询的补付费用中位数为669澳元。对于收费较高的儿科医生，这一数额为362澳元；对于心脏病医生，则为265.11澳元。报告称，这些数额分别比其同行高104%、212%和203%。

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监管建议

报告作者建议，要求平均年度收费超过Medicare费率三倍的专科医生，将一年内获得的所有报销款返还给政府。患者仍将保留其应得的Medicare报销。这一做法可能影响该国约6%的专科医生，即约2000名医生。

研究还指出，首次就诊的费用中位数上涨速度快于通胀。具体而言，2023年至2025年间，皮肤科医生的首次咨询费用上涨了28澳元，至217.8澳元；精神科医生的首次咨询费用上涨了90澳元，至351澳元。

联邦卫生部长马克·巴特勒表示，政府正在考虑遏制专科医生收费上涨的所有方案。当局还成立了一个关于专科医疗服务可负担性的工作组。

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