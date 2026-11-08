В Австралии более 2,2 млн человек в 2025 году заплатили за консультации врачей-специалистов «экстремальные» гонорары — как минимум втрое выше официального тарифа Medicare. Психиатры и педиатры относятся к специалистам, которые чаще всего устанавливали такие тарифы, свидетельствует исследование аналитического центра Grattan Institute, о котором сообщает The Guardian.

Рост расходов пациентов

В отчёте Out of control – how to rein in runaway specialist fees «экстремальным» назван гонорар, который как минимум втрое превышает тариф Medicare. Это установленный государством ориентир стоимости медицинских услуг.

По оценке Grattan Institute, число пациентов, выплачивающих такие суммы, ежегодно увеличивается на 250 тыс. В 2012–2025 годах реальный размер возмещения Medicare уменьшился на 9 австралийских долларов, тогда как плата пациентов специалистам в среднем выросла на 37 долларов. В 2025 году средний гонорар специалиста увеличился на 4% сверх инфляции.

У 5% психиатров с самыми высокими тарифами медианная доплата пациента за первичную консультацию составила 669 австралийских долларов. Для педиатров с высокими тарифами этот показатель составил 362 доллара, а для кардиологов — 265,11 доллара. Согласно отчёту, это соответственно на 104%, 212% и 203% больше, чем у их коллег.

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Предложения по регулированию

Авторы отчёта предлагают обязать специалистов, чьи средние годовые гонорары превышают тройной тариф Medicare, вернуть государству все полученные за год возмещения. Пациенты при этом сохранят положенное им возмещение Medicare. Такой подход может затронуть примерно 6% специалистов в стране, или около 2 тыс. врачей.

Исследование также указывает, что медианная стоимость первичного приёма росла быстрее инфляции. В частности, первичная консультация дерматолога подорожала на 28 австралийских долларов в 2023–2025 годах — до 217,8 доллара, а психиатра — на 90 долларов, до 351 доллара.

Федеральный министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что правительство рассматривает все варианты сдерживания роста гонораров специалистов. Власти также создали рабочую группу по вопросам доступности специализированной медицинской помощи.

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