联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在土耳其举行的COP31气候大会前呼吁各国领导人紧急加强应对气候变化的行动，并减少温室气体排放。会议计划于11月9日至20日举行。

据《独立报》报道，古特雷斯称当前形势是“真相时刻”。他表示，各国不能再推迟作出决定或相互推卸责任，所有国家现在都必须做得更多。

1.5度目标

古特雷斯说，去年科学家建议他不要宣称《巴黎气候协定》将升温幅度限制在比工业化前水平高1.5摄氏度以内的目标仍然可以实现。据他表示，原因是由于燃烧化石燃料，二氧化碳和其他温室气体在大气中过度累积。

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联合国秘书长称这一结论令他个人感到震惊。他认为，失败的责任不在于整个世界，而在于政治领导层。他还强调，保护地球需要长期解决方案和持续投资，而在许多政治体系中，政策方向经常改变。

对超额利润征税的提议

古特雷斯表示，对化石燃料的依赖构成安全问题，与战争相关的能源冲击证明了这一点。同时，他称更廉价的太阳能和风能的普及是希望的来源。

在8月的洪灾造成超过1,400人死亡、另有5,600人被视为失踪后，古特雷斯表示，有必要支持气候变化的受害者。他提议对与化石燃料相关公司的超额利润征税，并将这些资金用于受气候影响最严重的国家。

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