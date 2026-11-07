Sekretarz generalny ONZ António Guterres przed konferencją klimatyczną COP31 w Turcji wezwał światowych przywódców do pilnego zintensyfikowania walki ze zmianą klimatu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Konferencja jest zaplanowana na 9–20 listopada.

Jak podaje The Independent, Guterres nazwał obecną sytuację „momentem prawdy”. Oświadczył, że państwa nie mogą już odkładać decyzji ani przerzucać odpowiedzialności na siebie nawzajem, a wszystkie kraje muszą już teraz zrobić więcej.

Cel 1,5 stopnia

Guterres powiedział, że w ubiegłym roku naukowcy doradzili mu, aby nie twierdził, że cel porozumienia paryskiego w sprawie klimatu, dotyczący ograniczenia ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu przedindustrialnego, jest nadal osiągalny. Jak stwierdził, przyczyną było nadmierne nagromadzenie w atmosferze dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych wskutek spalania paliw kopalnych.

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Sekretarz generalny ONZ nazwał ten wniosek osobistym wstrząsem. Jego zdaniem odpowiedzialność za porażkę nie spoczywa na świecie jako całości, lecz na przywództwie politycznym. Podkreślił również, że ochrona planety wymaga długoterminowych rozwiązań i trwałych inwestycji, podczas gdy w wielu systemach politycznych kurs często się zmienia.

Propozycja podatku od nadzwyczajnych zysków

Guterres oświadczył, że zależność od paliw kopalnych stanowi problem bezpieczeństwa, co pokazują wstrząsy energetyczne związane z wojnami. Jednocześnie nazwał rozpowszechnianie się tańszej energii słonecznej i wiatrowej źródłem nadziei.

Po powodziach, które w sierpniu pochłonęły ponad 1 400 ofiar, a kolejne 5 600 osób uznaje się za zaginione, Guterres oświadczył, że konieczne jest wsparcie ofiar zmiany klimatu. Zaproponował opodatkowanie nadzwyczajnych zysków firm związanych z paliwami kopalnymi i przekazywanie tych środków krajom najbardziej dotkniętym skutkami klimatycznymi.

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