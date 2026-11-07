Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии климатической конференции COP31 в Турции призвал мировых лидеров срочно усилить борьбу с изменением климата и сократить выбросы парниковых газов. Конференция запланирована на 9–20 ноября.

Как сообщает The Independent, Гутерриш назвал нынешнюю ситуацию «моментом истины». Он заявил, что государства больше не могут откладывать решения или перекладывать ответственность друг на друга, а все страны должны сделать больше уже сейчас.

Цель в 1,5 градуса

Гутерриш рассказал, что в прошлом году ученые посоветовали ему не утверждать, будто цель Парижского климатического соглашения по ограничению потепления до 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня все еще достижима. По его словам, причиной стало чрезмерное накопление в атмосфере углекислого газа и других парниковых газов из-за сжигания ископаемого топлива.

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Генсек ООН назвал этот вывод личным потрясением. По его мнению, ответственность за неудачу лежит не на мире в целом, а на политическом руководстве. Он также подчеркнул, что для защиты планеты необходимы долгосрочные решения и устойчивые инвестиции, тогда как во многих политических системах курс часто меняется.

Предложение о налоге на сверхприбыли

Гутерриш заявил, что зависимость от ископаемого топлива представляет собой проблему безопасности, и энергетические потрясения, связанные с войнами, это демонстрируют. В то же время он назвал распространение более дешевой солнечной и ветровой энергетики источником надежды.

После наводнений, которые в августе унесли более 1 400 жизней, а еще 5 600 человек считаются пропавшими без вести, Гутерриш заявил о необходимости поддержки жертв изменения климата. Он предложил облагать налогом сверхприбыли компаний, связанных с ископаемым топливом, и направлять эти средства странам, наиболее страдающим от климатических последствий.

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