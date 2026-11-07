由哈里斯·艾哈迈德领导的巴基斯坦初创公司RLabs在美国加利福尼亚州举行的Silicon Valley November Summit上获得了GOAL Startup Award。该峰会于11月2日至5日举行，由创新平台及风险投资公司Plug and Play主办，《黎明报》报道。

在18家初创公司中进行展示

RLabs是来自不同国家、获准在Global Overseas Acceleration & Learning（即GOAL）项目框架下展示其创意的18家初创公司之一。艾哈迈德表示，该团队展示了基于扩展现实XR的模拟器、合成数据和机器学习解决方案。

超过3000名峰会参与者代表了初创公司、风险投资基金、企业、创新机构和政府合作伙伴。该活动聚焦人工智能和深度科技，包括来自300多家初创公司的演示和展示，涵盖20多个行业项目。

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RLabs的研发成果

RLabs曾在国家航空航天技术孵化中心Nicat接受孵化。该中心称，这家初创公司正在为模块化跨平台模拟引擎训练自有的大型语言模型；Nicat表示，该引擎可将开发时间缩短75%。

作为2018年国家科学技术大学毕业生的哈里斯·艾哈迈德还宣布即将在美国推出业务。巴基斯坦信息技术部长沙扎·法蒂玛·哈瓦贾称，这一荣誉证明了巴基斯坦专业人才的潜力以及该国初创生态系统的发展。

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