Пакистанский стартап RLabs, который возглавляет Харрис Ахмед, получил награду GOAL Startup Award на Silicon Valley November Summit в Калифорнии, США. Саммит проходил со 2 по 5 ноября и был организован инновационной платформой и венчурной компанией Plug and Play, сообщает Dawn.

Презентация среди 18 стартапов

RLabs был одним из 18 стартапов из разных стран, которые получили возможность представить свои идеи в рамках программы Global Overseas Acceleration & Learning, или GOAL. По словам Ахмеда, команда представила симуляторы на основе расширенной реальности XR, синтетические данные и решения для машинного обучения.

Более 3 тысяч участников саммита представляли стартапы, венчурные фонды, корпорации, инновационные структуры и государственных партнеров. Мероприятие было посвящено искусственному интеллекту и deep tech и включало демонстрации и презентации более 300 стартапов в рамках свыше 20 отраслевых программ.

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Разработки RLabs

RLabs прошел инкубацию в Национальном инкубационном центре аэрокосмических технологий Nicat. По данным центра, стартап обучает собственную большую языковую модель для модульного кроссплатформенного симуляционного движка, который, как утверждает Nicat, может сократить время разработки на 75%.

Харрис Ахмед, выпускник Национального университета наук и технологий 2018 года, также сообщил о предстоящем запуске в США. Министр информационных технологий Пакистана Шаза Фатима Хаваджа назвала награду свидетельством потенциала пакистанских специалистов и развития стартап-экосистемы страны.

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