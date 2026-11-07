Pakistański startup RLabs, kierowany przez Harrisa Ahmeda, otrzymał nagrodę GOAL Startup Award podczas Silicon Valley November Summit w Kalifornii w USA. Szczyt odbywał się od 2 do 5 listopada i został zorganizowany przez platformę innowacyjną oraz firmę venture capital Plug and Play, informuje Dawn.

Prezentacja wśród 18 startupów

RLabs był jednym z 18 startupów z różnych krajów, które otrzymały możliwość zaprezentowania swoich pomysłów w ramach programu Global Overseas Acceleration & Learning, czyli GOAL. Według Ahmeda zespół zaprezentował symulatory oparte na rzeczywistości rozszerzonej XR, dane syntetyczne oraz rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego.

Ponad 3 tysiące uczestników szczytu reprezentowało startupy, fundusze venture capital, korporacje, struktury innowacyjne i partnerów rządowych. Wydarzenie było poświęcone sztucznej inteligencji i deep tech oraz obejmowało demonstracje i prezentacje ponad 300 startupów w ramach ponad 20 programów branżowych.

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Rozwiązania RLabs

RLabs przeszedł inkubację w Narodowym Centrum Inkubacji Technologii Lotniczych i Kosmicznych Nicat. Według centrum startup trenuje własny duży model językowy dla modułowego, wieloplatformowego silnika symulacyjnego, który — jak twierdzi Nicat — może skrócić czas rozwoju o 75%.

Harris Ahmed, absolwent National University of Sciences and Technology z 2018 roku, poinformował również o nadchodzącym uruchomieniu działalności w USA. Pakistańska minister technologii informacyjnych Shaza Fatima Khawaja nazwała wyróżnienie dowodem potencjału pakistańskich specjalistów i rozwoju ekosystemu startupowego kraju.

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