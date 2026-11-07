Autor felietonu o szkole Mwisho wa Lami w Kenii oświadczył, że nie zrezygnuje z grafiku obecności nauczycieli w szkole podczas grudniowych ferii. W Nation Kenya Mwalimu Andrew napisał, że zaproponował pedagogom przychodzenie w wyznaczone dni, aby przygotować się do nowego roku szkolnego.

Według relacji autora umieścił on grafik na tablicy ogłoszeń i wysłał go na czat służbowy. Część nauczycieli pytała, dlaczego ich nazwiska wpisano do harmonogramu kilka razy, a także prosiła o zwolnienie z obecności z powodu spraw osobistych lub zaplanowanych wyjazdów.

Skargi do związku zawodowego

Po skargach pracowników autor spotkał się z sekretarzem KNUT o imieniu Juma. Jak wynika z tekstu felietonu, powiedział on, że nauczyciele mają prawo do ferii. Autor podkreślał, że zamknięcie szkoły dla uczniów nie zwalnia pedagogów z przygotowania zawodowego, obejmującego między innymi planowanie pracy, ocenę pracy wydziałów, porządkowanie materiałów dydaktycznych i przygotowanie szkoły do nowego roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Juma dał autorowi tydzień na odwołanie tego porządku, w przeciwnym razie zagroził reakcją KNUT.

Wyjaśnienia dla kierownictwa oświaty

Później z autorem skontaktowało się biuro dyrektora subhrabstwa, które również otrzymało skargę i poprosiło o wyjaśnienie grafiku. Autor przekazał, że przygotował list, w którym zaznaczył, iż nauczyciele nie zostali poproszeni o przychodzenie codziennie, lecz jedynie w wybrane dni na potrzeby przygotowania zawodowego i spraw gospodarczych szkoły.

Jak powiedział, przez tydzień do szkoły przychodzili tylko on i nauczyciel Eric, który był obecny we wtorek i czwartek. Mimo to w finale felietonu autor oświadczył, że nie zrezygnuje ze swojej decyzji z powodu gróźb związku zawodowego.

Czytaj nas na