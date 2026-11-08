Finlandia bada ukraińskie zapory przeciwpancerne — Taipei Times

Finlandia bada możliwość zastosowania przeciwpancernych obiektów obronnych podobnych do tych, których Ukraina używa podczas wojny, aby wzmocnić swoją liczącą 1340 km granicę z Rosją, państwem-agresorem. Jednocześnie kraj wzmacnia wschodnią flankę NATO w obliczu przezbrajania rosyjskich sił.

Jak podaje Taipei Times, dowódca wojsk lądowych Finlandii generał porucznik Pasi Välimäki oświadczył, że Rosja zaczęła odbudowywać swój potencjał wojskowy. Według niego do magazynów trafiają czołgi T-90, bojowe wozy piechoty BMP-3 oraz samobieżne haubice 2S19.

Obrona w warunkach północy

Välimäki zaznaczył, że ukraińskie linie obronne i zapory przeciwpancerne pomagają spowalniać działania ofensywne. Jego zdaniem żadna ze stron wojny nie znalazła dotąd niezawodnego sposobu na przełamanie takich rubieży i powrót do manewru na dużą skalę.

Jednocześnie fińscy wojskowi muszą ocenić, jak podobne konstrukcje będą działały w surowych warunkach północy. Chodzi w szczególności o to, czy głębokie rowy przeciwpancerne i przeszkody nie będą zamieniać się w sztuczne zbiorniki wodne ze względu na warunki środowiskowe.

Według dowódcy Finlandia nie może powstrzymać przezbrajania Rosji, dlatego jej celem jest odstraszanie: rosyjskie dowództwo musi rozumieć, że atak nie zakończy się sukcesem.

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Przezbrojenie i zapasy

Finlandia zachowała pobór oraz rezerwę obrony terytorialnej po zakończeniu zimnej wojny. Przy populacji wynoszącej około 5,6 mln osób jej siły obronne mogą zmobilizować w czasie wojny około 280 tys. żołnierzy. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie kraj podniósł poziom gotowości i w ciągu dwóch lat przeszkolił ponownie 60 tys. osób, a także zaczął szybko uzupełniać zapasy materiałów o krytycznym znaczeniu.

Finlandia prowadzi modernizację wojsk lądowych, zaplanowaną do końca lat 30. XXI wieku. Obejmuje ona sprzęt, strukturę sił, gotowość oraz zdolność do podtrzymywania działań bojowych. Ministerstwo Obrony poinformowało, że na ten kierunek będzie przeznaczane co najmniej tyle samo, ile łącznie na strategiczne programy dla marynarki wojennej i sił powietrznych; koszt tych programów szacuje się na co najmniej 11,6 mld euro.

Środki dalekiego zasięgu i produkcja

W ramach zakupów Finlandia rozszerza flotę samobieżnych haubic K9, modernizuje ciężkie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, aby razić cele w odległości niemal 500 km, oraz przygotowuje się do zastąpienia BMP-2. Kraj rozpoczął także wymianę myśliwców F/A-18 Hornet na 64 samoloty F-35A, z których pierwszy został już dostarczony, oraz zamówił system obrony przeciwrakietowej David’s Sling.

Välimäki podkreślił, że obrona przed rakietami i dronami obejmuje nie tylko ich przechwytywanie, lecz także możliwość uderzania w wyrzutnie przed odpaleniem. Za krytycznie ważną uważa również zdolność fińskiego przemysłu do szybkiego zwiększania produkcji uzbrojenia i amunicji w razie kryzysu lub wojny.

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