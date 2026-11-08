芬兰研究乌克兰式反坦克障碍设施——《台北时报》

芬兰正在研究采用类似乌克兰在战争中使用的反坦克防御工事，以加强其与俄罗斯这一侵略国之间长达1340公里的边界。同时，在俄罗斯军队重新武装的背景下，该国正加强北约东翼的防御。

据《台北时报》报道，芬兰陆军司令帕西·韦利迈基中将表示，俄罗斯已开始重建其军事能力。据他介绍，T-90坦克、BMP-3步兵战车和2S19自行榴弹炮正被运往仓库。

北方条件下的防御

韦利迈基指出，乌克兰的防线和反坦克障碍有助于减缓进攻行动。在他看来，战争中的任何一方至今都没有找到可靠的方法突破这类防线并恢复大规模机动作战。

与此同时，芬兰军方必须评估类似设施在严酷的北方条件下将如何发挥作用。特别是，需要考量深反坦克壕沟和障碍物是否会因环境特点而变成人工水体。

该司令表示，芬兰无法阻止俄罗斯重新武装，因此其目标是威慑：俄罗斯指挥部必须明白，进攻不会成功。

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重新武装与储备

冷战结束后，芬兰保留了义务兵役制和国土防御预备役。该国人口约560万，其国防军可在战时动员约28万名军人。俄罗斯全面发动对乌克兰的战争后，芬兰提高了战备水平，并在两年内对6万人进行了再培训，同时开始迅速补充关键物资储备。

芬兰正在推进陆军重新装备计划，该计划将持续至2030年代末。其涵盖装备、部队结构、战备状态以及维持作战行动的能力。国防部表示，在这一方向上的支出将至少与海军和空军战略项目的总支出相当；这些项目的成本估计至少为116亿欧元。

远程能力与生产

在采购框架内，芬兰正在扩大K9自行榴弹炮的规模，升级重型多管火箭系统以打击近500公里外的目标，并准备替换BMP-2步兵战车。该国还开始以64架F-35A飞机替换F/A-18“大黄蜂”战斗机，其中首架已经交付，并订购了“大卫投石索”导弹防御系统。

韦利迈基强调，防御导弹和无人机不仅意味着拦截它们，也意味着能够在发射前打击发射装置。他还认为，在危机或战争情况下，芬兰工业迅速扩大武器和弹药产量的能力至关重要。

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