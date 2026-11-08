В Йосу, Южная Корея, первая ракетка мира по бадминтону Ан Сэ Ён завоевала 11-й титул в сезоне и второй год подряд повторила рекорд по наибольшему числу побед на турнирах за один год. Об этом сообщает Korea Herald.

Победа на Korea Open

В финале женского одиночного разряда Korea Open серии BWF World Tour Super 500 Ан Сэ Ён обыграла японскую бадминтонистку Аканэ Ямагути со счетом 2:1. Поединок в Jinnam Gymnasium завершился со счетом 21:12, 15:21, 21:16.

Ан Сэ Ён выступает за Samsung Life Insurance. По данным издания, ее процент побед составляет 98,6%.

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11 титулов за сезон

В этом году спортсменка приняла участие в 12 индивидуальных турнирах и выиграла 11 из них. Единственным соревнованием, где она заняла второе место, стал All England Open.

Ранее 11 титулов за один сезон завоевывали только японский бадминтонист Кэнто Момота в 2019 году и сама Ан Сэ Ён в прошлом году. Она стала первой спортсменкой в истории бадминтона, достигшей этого показателя в двух сезонах подряд.

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