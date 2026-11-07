Овоно может завершить карьеру после смерти соперника — Interia Sport

В Испании голкипер ФК «Андорра» Хесус Овоно может завершить профессиональную карьеру после смерти нападающего «СД Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на Mundo Deportivo.

Столкновение в компенсированное время

Инцидент произошел в компенсированное время матча «СД Тенерифе» — ФК «Андорра». По данным издания, Овоно остановил атаку соперника возле центральной линии, ударив де Мигеля коленом в грудь. Вратаря сразу удалили с поля.

У де Мигеля остановилось сердце, а на следующее утро он умер в больнице. Футболисту было 30 лет. У него остались жена и 16-месячная дочь, которая во время матча находилась на трибунах вместе с матерью.

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Состояние вратаря и сообщения о давлении

Клуб предоставил 25-летнему Овоно профессиональную психологическую помощь. Ана Мае, близкая подруга футболиста и генеральный координатор сборной Экваториальной Гвинеи, рассказала Mundo Deportivo, что голкипер находится в глубоком потрясении и особенно переживает из-за семьи умершего игрока.

По словам Мае, Овоно думает о завершении карьеры. Она также утверждает, что младшего брата вратаря, который играет в футбол в Стране Басков, ежедневно оскорбляют ровесники и их родители. Подобному давлению, по ее словам, подвергается сестра Овоно, которая учится в Валенсии. Как сообщается, возле дома родителей футболиста дежурят журналисты таблоидов.

Матч ФК «Андорра» против «РКД Мальорка», запланированный на ближайшие выходные, отменили: он должен состояться в другую дату. Игра команды против «УД Альмерия» запланирована на 14 ноября.

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