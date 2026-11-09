Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов к переговорам с США, чтобы положить конец состоянию «ни войны, ни мира». Иран стремится к диалогу на основе взаимного уважения, однако не подчинится давлению, сообщает Anadolu Agency.

Позиция Тегерана

По словам Пезешкиана, верховный лидер Моджтаба Хаменеи поручил чиновникам положить конец состоянию затянувшейся неопределенности. Президент подчеркнул, что споры следует решать путем переговоров, а не войны, если диалог позволяет обеспечить права страны.

Пезешкиан также повторил позицию, высказанную им на Генеральной ассамблее ООН: Иран готов к переговорам на принципах справедливости и равных условий, но не откажется от своих прав под принуждением.

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Напряженность с США

Заявление прозвучало на фоне дипломатических усилий по урегулированию напряженности между Тегераном и Вашингтоном после американо-израильского военного наступления против Ирана, начавшегося 28 февраля. В июне две страны подписали 14-пунктный Исламабадский меморандум при посредничестве Пакистана, однако разногласия по поводу его выполнения и возобновление военной напряженности помешали достижению долгосрочного урегулирования.

Отдельно президент призвал укреплять внутреннее производство для повышения устойчивости и самостоятельности страны. Он также выступил за экономию энергии и ее более эффективное потребление для преодоления экономических и энергетических вызовов.

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