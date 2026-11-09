Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że Teheran jest gotowy do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, aby zakończyć stan „ani wojny, ani pokoju”. Iran dąży do dialogu opartego na wzajemnym szacunku, ale nie ugnie się pod presją, informuje Anadolu Agency.

Stanowisko Teheranu

Według Pezeszkiana najwyższy przywódca Modżtaba Chamenei polecił urzędnikom zakończyć stan przedłużającej się niepewności. Prezydent podkreślił, że spory należy rozwiązywać w drodze negocjacji, a nie wojny, jeśli dialog pozwala zapewnić prawa kraju.

Pezeszkian powtórzył również stanowisko wyrażone przez niego na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ: Iran jest gotowy do negocjacji na zasadach sprawiedliwości i równych warunków, ale nie zrezygnuje ze swoich praw pod przymusem.

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Napięcia z USA

Oświadczenie padło w czasie wysiłków dyplomatycznych na rzecz uregulowania napięć między Teheranem a Waszyngtonem po amerykańsko-izraelskiej ofensywie wojskowej przeciwko Iranowi, która rozpoczęła się 28 lutego. W czerwcu oba kraje podpisały 14-punktowe memorandum islamabadzkie przy mediacji Pakistanu, jednak różnice dotyczące jego realizacji oraz wznowienie napięć militarnych uniemożliwiły osiągnięcie trwałego porozumienia.

Osobno prezydent wezwał do wzmacniania krajowej produkcji, aby zwiększyć odporność i samowystarczalność kraju. Opowiedział się także za oszczędzaniem energii i jej bardziej efektywnym wykorzystaniem w celu przezwyciężenia wyzwań gospodarczych i energetycznych.

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