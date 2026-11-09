Норвежские радиолюбители из Осло голосовой командой активировали игру Doom на экспериментальном кубсате PRETTY, работающем при участии Европейского космического агентства. Команду передали с крыши в Осло 27 июля: спутник принял сигнал, распознал речь на борту и запустил игру. Об эксперименте сообщает Space.com.

Семь попыток связи

Эксперимент от имени ESA координировала лаборатория OPS-SAT Space Lab. Радиолюбители предприняли шесть неудачных попыток связаться со спутником во время его пролетов над Польшей и Норвегией в период с апреля по июль. Успешной стала седьмая попытка, проведенная участниками Oslo Group Норвежской радиорелейной лиги.

Команда потратила на работу над связью 59 дней и около 7200 норвежских крон, или примерно 775 долларов США, включая расходы на пиццу. Во время одной из предыдущих передач, запись которой спутник ретранслировал на Землю, произнесенные слова было невозможно распознать. Позднее выяснилось, что канал приемника спутника был слишком широким для приема голосового сигнала, поэтому его сузили.

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Распознавание голоса на орбите

Команду «PRETTY play Doom Doom Doom» в ночное время с крыши в Осло передал Йон Бергли Хайер. PRETTY распознал речь с помощью бортовой системы и сформировал отчет с кадром игры, транскрипцией команды и диагностикой сигнала. Спутник также передал на Землю запись команды Эскиля Гадланда.

В проекте применили открытые инструменты GNU Radio для обработки сигналов и Sherpa-ONNX для распознавания речи. Разработчик программного обеспечения Tanagra Space заявил, что подобная технология потенциально может помочь передавать по радио сигналы бедствия, такие как «mayday» или «help», из удаленных районов, чтобы спутник мог распознать их и отправить оповещение спасательным службам.

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