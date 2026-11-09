У Норвегії голосовою командою запустили Doom на супутнику — Space.com

Норвезькі радіоаматори з Осло голосовою командою активували гру Doom на експериментальному кубсаті PRETTY, який працює за участю Європейського космічного агентства. Команду передали з даху в Осло 27 липня: супутник прийняв сигнал, розпізнав мовлення на борту та запустив гру. Про експеримент повідомляє Space.com.

Сім спроб зв’язку

Експеримент від імені ESA координувала лабораторія OPS-SAT Space Lab. Радіоаматори здійснили шість невдалих спроб зв’язку із супутником під час його прольотів над Польщею та Норвегією в період із квітня до липня. Успішною стала сьома спроба, проведена учасниками Oslo Group Норвезької радіорелейної ліги.

На роботу над зв’язком команда витратила 59 днів і близько 7200 норвезьких крон, або приблизно 775 доларів США, включно з витратами на піцу. Під час однієї з попередніх передач, запис якої супутник ретранслював на Землю, сказані слова було неможливо розпізнати. Згодом з’ясувалося, що канал приймача супутника був надто широким для приймання голосового сигналу, тому його звузили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розпізнавання голосу на орбіті

Команду «PRETTY play Doom Doom Doom» у нічний час передав із даху в Осло Йон Берглі Гайєр. PRETTY розпізнав мовлення за допомогою бортової системи та сформував звіт із кадром гри, транскрипцією команди й діагностикою сигналу. Супутник також передав на Землю запис команди Ескіля Гадланда.

У проєкті застосували відкриті інструменти GNU Radio для обробки сигналів і Sherpa-ONNX для розпізнавання мовлення. Розробник програмного забезпечення Tanagra Space заявив, що подібна технологія потенційно може допомогти передавати через радіо сигнали лиха на кшталт «mayday» або «help» із віддалених районів, щоб супутник міг розпізнати їх і надіслати сповіщення рятувальним службам.

Читай нас у