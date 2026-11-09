挪威通过语音指令在卫星上启动《毁灭战士》——Space.com

来自奥斯陆的挪威业余无线电爱好者通过语音指令，在由欧洲航天局参与运行的实验性立方体卫星PRETTY上启动了游戏《毁灭战士》（Doom）。该指令于7月27日从奥斯陆的一处屋顶发出：卫星接收了信号，在星上识别语音并启动了游戏。Space.com报道了这项实验。

七次通信尝试

该实验由OPS-SAT Space Lab代表ESA协调。业余无线电爱好者在4月至7月期间、卫星飞越波兰和挪威上空时，曾六次尝试与卫星建立通信，但均未成功。第七次尝试由挪威无线电中继联盟奥斯陆小组的成员进行，并取得成功。

该团队为通信工作投入了59天和约7200挪威克朗，即约775美元，其中包括披萨开支。在此前一次传输中，卫星将录音转发回地球，但其中说出的词语无法被识别。后来发现，卫星接收机的信道对于接收语音信号而言过宽，因此将其缩窄。

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轨道上的语音识别

夜间，Jon Bergli Hayer从奥斯陆的一处屋顶发出了“PRETTY play Doom Doom Doom”指令。PRETTY利用星载系统识别了语音，并生成了一份报告，其中包含游戏画面、指令转录文本和信号诊断信息。该卫星还向地球传回了Eskil Hadland指令的录音。

该项目使用开源GNU Radio工具进行信号处理，并使用Sherpa-ONNX进行语音识别。Tanagra Space的一名软件开发人员表示，类似技术可能有助于从偏远地区通过无线电传输“mayday”或“help”等求救信号，使卫星能够识别这些信号并向救援部门发出警报。

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