Norwescy radioamatorzy z Oslo poleceniem głosowym uruchomili grę Doom na eksperymentalnym cubesacie PRETTY, działającym z udziałem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polecenie przekazano z dachu w Oslo 27 lipca: satelita odebrał sygnał, rozpoznał mowę na pokładzie i uruchomił grę. O eksperymencie informuje Space.com.

Siedem prób połączenia

Eksperyment w imieniu ESA koordynowało laboratorium OPS-SAT Space Lab. Radioamatorzy podjęli sześć nieudanych prób połączenia z satelitą podczas jego przelotów nad Polską i Norwegią w okresie od kwietnia do lipca. Sukcesem zakończyła się siódma próba przeprowadzona przez członków Oslo Group Norweskiej Ligi Przekaźników Radiowych.

Zespół poświęcił na pracę nad połączeniem 59 dni i około 7200 koron norweskich, czyli około 775 dolarów amerykańskich, wliczając wydatki na pizzę. Podczas jednej z wcześniejszych transmisji, której nagranie satelita przekazał na Ziemię, wypowiedzianych słów nie dało się rozpoznać. Później ustalono, że kanał odbiornika satelity był zbyt szeroki do odbioru sygnału głosowego, dlatego go zawężono.

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Rozpoznawanie głosu na orbicie

Polecenie „PRETTY play Doom Doom Doom” nocą z dachu w Oslo przekazał Jon Bergli Hayer. PRETTY rozpoznał mowę za pomocą systemu pokładowego i przygotował raport z kadrem z gry, transkrypcją polecenia oraz diagnostyką sygnału. Satelita przekazał także na Ziemię nagranie polecenia Eskila Hadlanda.

W projekcie wykorzystano otwarte narzędzia GNU Radio do przetwarzania sygnałów oraz Sherpa-ONNX do rozpoznawania mowy. Twórca oprogramowania z Tanagra Space oświadczył, że podobna technologia mogłaby potencjalnie pomóc w przekazywaniu drogą radiową z odległych obszarów sygnałów alarmowych, takich jak „mayday” lub „help”, aby satelita mógł je rozpoznać i wysłać powiadomienie służbom ratunkowym.

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