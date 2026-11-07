11月6日，SpaceX从位于加利福尼亚州的范登堡太空军基地发射了一枚搭载美国太空军机密USSF-432任务的猎鹰9号火箭。发射于当地时间16时48分进行。这是SpaceX自2026年初以来的第125次发射，Space.com报道。

一级火箭着陆

猎鹰9号的一级火箭降落在位于太平洋的“Of Course I Still Love You”无人驾驶平台上。对于编号为1095的助推器而言，这是其第八次飞行。

SpaceX在发射约10分钟后停止了直播，时间就在一级火箭着陆后不久。火箭的上级继续携带机密载荷飞行。

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关于载荷的猜测

SpaceX和美国太空军在发射前均未披露任务细节。外部观察人士推测，该载荷可能正前往近地轨道。

NextSpaceflight.com认为，这可能是一批用于“天基感知与目标定位”计划的机密卫星，基于Starshield卫星平台建造。据Space.com称，Starshield旨在为美国军方及其盟友提供服务，并且在很大程度上基于Starlink卫星平台。

USSF-432成为2026年猎鹰9号的第119次发射，也是该火箭自年初以来为美国国家安全利益执行的第14次飞行。今年超过70%的猎鹰9号发射任务旨在部署Starlink卫星星座。

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