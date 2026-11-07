SpaceX запустила засекречену місію USSF-432 для Космічних сил США — Space.com

Компанія SpaceX 6 листопада запустила з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії ракету Falcon 9 із засекреченою місією USSF-432 для Космічних сил США. Старт відбувся о 16:48 за місцевим часом. Це був 125-й запуск SpaceX від початку 2026 року, повідомляє Space.com.

Посадка першого ступеня

Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотну платформу Of Course I Still Love You, що перебувала в Тихому океані. Для прискорювача з номером 1095 це був восьмий політ.

SpaceX припинила трансляцію приблизно через 10 хвилин після старту — невдовзі після посадки першого ступеня. Верхній ступінь ракети продовжив політ із засекреченим корисним навантаженням.

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Припущення щодо вантажу

Ані SpaceX, ані Космічні сили США не розкрили подробиць місії до запуску. Сторонні спостерігачі припускають, що вантаж може прямувати на низьку навколоземну орбіту.

NextSpaceflight.com допускає, що це може бути партія засекречених супутників для програми Space Based Sensing and Targeting, створених на базі супутникової платформи Starshield. За даними Space.com, Starshield призначена для надання послуг американським військовим та їхнім союзникам і значною мірою ґрунтується на платформі супутників Starlink.

USSF-432 стала 119-м запуском Falcon 9 у 2026 році та 14-м польотом цієї ракети в інтересах національної безпеки США від початку року. Понад 70% запусків Falcon 9 цьогоріч були призначені для розгортання супутникового угруповання Starlink.

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