6 listopada firma SpaceX wystrzeliła z bazy Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii rakietę Falcon 9 z tajną misją USSF-432 dla Sił Kosmicznych USA. Start odbył się o 16:48 czasu lokalnego. Był to 125. start SpaceX od początku 2026 roku, podaje Space.com.

Lądowanie pierwszego stopnia

Pierwszy stopień Falcona 9 wylądował na autonomicznej platformie Of Course I Still Love You, znajdującej się na Oceanie Spokojnym. Dla boostera o numerze 1095 był to ósmy lot.

SpaceX zakończyła transmisję około 10 minut po starcie, wkrótce po lądowaniu pierwszego stopnia. Górny stopień rakiety kontynuował lot z tajnym ładunkiem.

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Przypuszczenia dotyczące ładunku

Ani SpaceX, ani Siły Kosmiczne USA nie ujawniły szczegółów misji przed startem. Zewnętrzni obserwatorzy przypuszczają, że ładunek może zmierzać na niską orbitę okołoziemską.

NextSpaceflight.com dopuszcza, że może to być partia tajnych satelitów dla programu Space Based Sensing and Targeting, zbudowanych na bazie platformy satelitarnej Starshield. Według Space.com Starshield jest przeznaczony do świadczenia usług dla amerykańskiego wojska i jego sojuszników oraz w dużej mierze opiera się na platformie satelitów Starlink.

USSF-432 stała się 119. startem Falcona 9 w 2026 roku oraz 14. lotem tej rakiety w interesie bezpieczeństwa narodowego USA od początku roku. Ponad 70% startów Falcona 9 w tym roku było przeznaczonych do rozmieszczenia konstelacji satelitów Starlink.

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