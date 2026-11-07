6 ноября компания SpaceX запустила с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии ракету Falcon 9 с засекреченной миссией USSF-432 для Космических сил США. Старт состоялся в 16:48 по местному времени. Это был 125-й запуск SpaceX с начала 2026 года, сообщает Space.com.

Посадка первой ступени

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане. Для ускорителя с номером 1095 это был восьмой полет.

SpaceX прекратила трансляцию примерно через 10 минут после старта — вскоре после посадки первой ступени. Верхняя ступень ракеты продолжила полет с засекреченной полезной нагрузкой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предположения о грузе

Ни SpaceX, ни Космические силы США не раскрыли подробностей миссии до запуска. Сторонние наблюдатели предполагают, что груз может направляться на низкую околоземную орбиту.

NextSpaceflight.com допускает, что это может быть партия засекреченных спутников для программы Space Based Sensing and Targeting, созданных на базе спутниковой платформы Starshield. По данным Space.com, Starshield предназначена для предоставления услуг американским военным и их союзникам и в значительной степени основана на платформе спутников Starlink.

USSF-432 стала 119-м запуском Falcon 9 в 2026 году и 14-м полетом этой ракеты в интересах национальной безопасности США с начала года. Более 70% запусков Falcon 9 в этом году были предназначены для развертывания спутниковой группировки Starlink.

Читай нас в