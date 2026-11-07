W meksykańskim Monterrey lekarze, pielęgniarki, technicy laboratoryjni i pracownicy administracyjni blokowali główne ulice, protestując przeciwko niedoborom kadrowym, brakom leków i materiałów medycznych w placówkach Meksykańskiego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (IMSS). Pracownicy odrzucili również zaproponowaną przez władze 8-procentową podwyżkę płac, uznając ją za niewystarczającą.

Jak podaje Anadolu Agency, 21 października uczestnicy protestu zatrzymali ruch w Monterrey na ponad godzinę. W ubiegłym tygodniu mniejsze protesty odbyły się także w Meksyku i Monterrey. Medycy domagali się podwyżek wynagrodzeń, zatrudnienia dodatkowego personelu oraz stabilnych dostaw leków i sprzętu medycznego.

Plan IMSS i żądania pracowników

Dyrektor IMSS Zoé Robledo przedstawił 12-punktowy plan awaryjny, przewidziany do lutego 2027 roku. Zakłada on 8-procentową podwyżkę płac, modernizację sprzętu, remonty placówek oraz działania mające zapewnić szpitalom leki. Protestujący podkreślają jednak, że to nie wystarczy.

Podczas ogólnokrajowych rozmów w połowie października pracownicy odrzucili już propozycję podwyższenia płac o 2,9% i świadczeń o 3,9%. Domagali się podniesienia wynagrodzenia zasadniczego o co najmniej 10%. Pracownik José Rosales oświadczył, że praca w tej instytucji staje się nieatrakcyjna dla lekarzy z powodu niskich zarobków, niedoborów niezbędnych materiałów i niekorzystnego systemu emerytalnego.

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Uczestnicy protestów zgłosili także zastrzeżenia wobec kierownictwa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ubezpieczeń Społecznych. Zażądali dymisji jego szefa, Rafaela Olivosa Hernándeza, oraz zwołania nadzwyczajnego kongresu związkowego. Prezydentka Claudia Sheinbaum uznała zasadność żądań pracowników IMSS i oświadczyła, że rząd pracuje nad rozwiązaniem problemów, jednocześnie wzywając członków związku do elastyczności w negocjacjach.

Pacjenci sami kupują leki

W obliczu niedoboru leków krewni pacjentów informują, że są zmuszeni kupować je za własne pieniądze. Mieszkaniec Monterrey César Castillo powiedział, że jego matka przebywa w szpitalu od trzech miesięcy po powikłaniach, które, jak twierdzi, wystąpiły po operacji pęcherzyka żółciowego. Oświadczył również, że z powodu braku leków otrzymuje ona jedynie paracetamol.

Keila González powiedziała, że jej rodzina kupiła insulinę dla hospitalizowanej babci, która ma cukrzycę i nadciśnienie. Według materiału bezpośrednie wydatki pacjentów stanowią około 41% wszystkich wydatków na ochronę zdrowia w Meksyku. Pielęgniarka Areli Reyes oświadczyła, że niedobory zasobów i problemy z infrastrukturą tworzą dodatkowe obciążenie zarówno dla medyków, jak i rodzin chorych, które przez długi czas czekają przed szpitalami.

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