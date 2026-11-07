墨西哥医护人员拒绝8%加薪方案——阿纳多卢通讯社

在墨西哥蒙特雷，医生、护士、实验室技术人员和行政人员封锁了主要街道，抗议墨西哥社会保险协会（IMSS）所属机构中人员、药品和医疗物资短缺。员工还拒绝了当局提出的8%加薪方案，称其不足。

据阿纳多卢通讯社报道，10月21日，抗议者在蒙特雷中断交通超过一小时。上周，墨西哥城和蒙特雷也发生了规模较小的抗议活动。医护人员要求提高薪酬、增聘人员，并稳定供应药品和医疗设备。

IMSS计划与员工诉求

IMSS主任佐埃·罗夫莱多提出了一项为期至2027年2月的12点紧急计划。该计划包括加薪8%、更新设备、修缮机构，以及确保医院药品供应的措施。然而，抗议者坚持认为这还不够。

在10月中旬的全国性讨论中，员工已拒绝了将工资提高2.9%、补贴提高3.9%的提议。他们要求将基本工资至少提高10%。员工何塞·罗萨莱斯表示，由于薪酬低、必要物资短缺以及不利的养老金制度，在该机构工作对医生而言正变得没有吸引力。

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抗议参与者还对全国社会保险工作人员工会的领导层提出了不满。他们要求该工会负责人拉斐尔·奥利沃斯·埃尔南德斯辞职，并召开特别工会代表大会。总统克劳迪娅·辛鲍姆承认IMSS员工的诉求合理，并表示政府正在努力解决问题，同时呼吁工会成员在谈判中保持灵活性。

患者自行购买药品

在药品短缺的背景下，患者亲属表示，他们被迫自掏腰包购买药物。蒙特雷居民塞萨尔·卡斯蒂略说，他的母亲因据他所述在胆囊手术后出现的并发症，已住院三个月。他还表示，由于药品短缺，她只能获得对乙酰氨基酚。

凯拉·冈萨雷斯说，她的家人为患有糖尿病和高血压、正在住院的祖母购买了胰岛素。报道称，患者直接支付的费用约占墨西哥全部医疗支出的41%。护士阿雷利·雷耶斯表示，资源短缺和基础设施问题给医护人员以及长期在医院外等候的患者家属都带来了额外负担。

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