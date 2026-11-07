W Stanach Zjednoczonych Departament Sprawiedliwości zwrócił się o wycofanie pozwu przeciwko Kalifornii, w którym domagał się, aby stanowe organy wyborcze odłożyły około 20 tysięcy kart do głosowania. Rząd federalny twierdził, że karty te należały do wyborców, którzy rzekomo nie są obywatelami USA, informuje The Hill.

Sądy wcześniej zablokowały żądanie

Departament Sprawiedliwości dążył do niedopuszczenia do liczenia tych kart, dopóki nie zostanie zweryfikowany status imigracyjny wyborców. Przed dniem głosowania federalny sędzia zablokował to żądanie, a Sąd Najwyższy USA w trybie nadzwyczajnym nie pozwolił administracji Donalda Trumpa zmusić stanu do odłożenia kart.

Wniosek o wycofanie pozwu złożono po wtorkowych wyborach śródokresowych. Według publikacji Republikanie stracili co najmniej siedem miejsc w Senacie i 42 miejsca w Izbie Reprezentantów, podczas gdy wyniki części wyścigów pozostawały jeszcze nierozstrzygnięte.

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Inne pozwy przed wyborami

Pozew w Kalifornii był jedną z kilku spraw wszczętych przez administrację Trumpa przed głosowaniem. W szczególności złożyła ona pozew na Alasce, próbując zablokować certyfikację wyborów w stanie w przypadku porażki republikańskiego senatora Dana Sullivana. Administracja oświadczyła, że obecność na karcie innego kandydata, Daniela J. Sullivana Jr., mogła zdezorientować wyborców.

Sędzia oddalił pozew dotyczący Alaski przed dniem wyborów, jednak administracja zapowiedziała zamiar odwołania się od decyzji. Według stanu na piątek Dan Sullivan nieznacznie przegrywał z kandydatką Partii Demokratycznej Mary Peltolą, a tysiące głosów nie zostały jeszcze policzone.

Wcześniej Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA informował o prawie 16 tysiącach możliwych nieobywateli w rejestrach wyborców Nevady, jednak później obniżył szacunek do 185 osób. Po weryfikacji urzędnicy stanowi ustalili, że wszystkie zidentyfikowane osoby są obywatelami USA. Głosowanie przez nieobywateli jest dozwolone w niektórych wyborach lokalnych, lecz zakazane na szczeblu federalnym.

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