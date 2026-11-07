Opozycja w australijskim stanie Wiktoria zaproponowała wydłużenie okresu tymczasowego zamknięcia sklepów przyłapanych na sprzedaży nielegalnego tytoniu z 90 do 150 dni. Inicjatywę Partii Liberalnej przedstawiła jej liderka Jess Wilson, podaje ABC News.

Zaostrzenie ograniczeń

Plan ma zostać wdrożony, jeśli partia wygra najbliższe wybory. Liberałowie oświadczyli, że 150-dniowy okres będzie odpowiadał surowszym przepisom obowiązującym w Australii Południowej.

Partia proponuje również zmianę przepisów, aby wynajmujący mogli rozwiązać umowę najmu bez odszkodowania natychmiast po wydaniu krótkoterminowego nakazu zamknięcia lokalu. Wśród innych środków są zakaz bankomatów w punktach handlowych sprzedających nielegalny tytoń lub działających bez licencji, a także prawo upoważnionych urzędników do zajęcia całego tytoniu i e-papierosów w razie wykrycia naruszeń.

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Argumenty stron

Liberałowie chcą również wyodrębnić sprzedaż nielegalnego tytoniu jako odrębne przestępstwo w proponowanych przez nich przepisach RICO, wzorowanych na amerykańskich ustawach służących zwalczaniu przywódców zorganizowanej przestępczości.

Jess Wilson oświadczyła, że obecne działania rządu Partii Pracy nie powstrzymały nielegalnego handlu. Według niej liczba punktów sprzedaży nielegalnego tytoniu wzrosła, a przestępcy, jak twierdzi opozycja, są zamieszani w podpalenia i wymuszenia wobec właścicieli firm. Opozycja wiąże nielegalny handel tytoniem z serią podpaleń, które dotknęły 300 przedsiębiorstw i domów mieszkalnych w stanie.

We wrześniu władze Wiktorii wprowadziły 90-dniowe nakazy tymczasowego zamknięcia dla firm sprzedających nielegalne wyroby tytoniowe. Przedstawiciel rządu oświadczył, że inspektorzy zamknęli już ponad 130 sklepów i zajęli nielegalny tytoń o wartości ponad 14 mln dolarów. Dodał również, że Sąd Magistracki może już wydawać długoterminowe nakazy zamknięcia, a wynajmujący mają prawo rozwiązywać umowy najmu z powodu takich nakazów.

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