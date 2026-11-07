W Tajpej na Tajwanie artysta Huang Bo-yuan otrzymał główną nagrodę Taipei Art Awards za projekt „W poszukiwaniu nosa pod Fronta na maso”, poświęcony temu, jak pomniki z epoki autorytarnej zyskują nowe znaczenia po demontażu lub przeniesieniu. Jak informuje Taipei Times, 26-letni artysta został wybrany spośród 276 zgłoszeń. Otrzyma 550 tys. nowych dolarów tajwańskich, co stanowi około 16 767 dolarów amerykańskich.

Pomniki po demontażu

Huang Bo-yuan stworzył dwie prace przedstawione w konkursowym projekcie podczas rezydencji artystycznych na Litwie, które rozpoczęły się w 2023 roku, a także w Czechach w ubiegłym roku. Jego badania stanowią kontynuację wcześniejszych prac z posągami Czang Kaj-szeka na Tajwanie, do których artysta wykorzystywał druk 3D i technologie cyfrowe.

Jedna z prac zestawia Park Rzeźb Pamiątkowych Cihu w Taoyuanie, gdzie ustawiono przeniesione posągi Czang Kaj-szeka, z parkiem Grūtas w pobliżu Druskienik na południu Litwy. W parku Grūtas eksponowane są pomniki z epoki radzieckiej, usunięte z przestrzeni publicznych. Według artysty oba miejsca stały się atrakcjami turystycznymi, co zmienia postrzeganie obiektów, które niegdyś miały uosabiać władzę polityczną.

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Praski pomnik i pamięć cyfrowa

Inna część projektu jest poświęcona zburzonemu praskiemu pomnikowi Stalina. Jego czeski przydomek fronta na maso oznacza „kolejkę po mięso”: tak nazywano pomnik ze względu na podobieństwo figur do ludzi stojących w kolejce. Huang Bo-yuan bada, jak pamięć o budowli zachowuje się w żartach, ustnych opowieściach i miejskich legendach w internecie oraz pozwala mówić o traumie historycznej poprzez humor.

W pracach wykorzystano generatywną sztuczną inteligencję, wideo i druk 3D. Za pomocą tych technologii projekt bada, jak narzędzia cyfrowe mogą wypełniać luki w pamięci historycznej. Prace dziesięciu finalistów Taipei Art Awards są prezentowane w Muzeum Sztuk Pięknych w Tajpej do 14 lutego 2027 roku.

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