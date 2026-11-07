Ministerstwo Obrony Turcji z zadowoleniem przyjęło wzmocnienie przez Irak posterunków granicznych i punktów obserwacyjnych oraz oświadczyło, że oba kraje będą kontynuować współpracę w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Iracką Agencję Informacyjną INA.

Tureckie ministerstwo obrony oświadczyło, że z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie przez Irak posterunków i punktów obserwacyjnych wzdłuż granicy oraz kontynuuje współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Ankara podkreśliła również, że nadal będzie udzielać Irakowi wszelkich form wsparcia.

Zatrzymanie w Kirkuku

Iracka służba antyterrorystyczna 5 listopada poinformowała o zatrzymaniu w prowincji Kirkuk podejrzanego, którego określiła jako znanego podejrzanego o powiązania z ugrupowaniem ISIS. Według służby zatrzymania dokonano na podstawie wcześniejszego nakazu wydanego przez sędziego śledczego prowadzącego sprawy tej instytucji.

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Służba oświadczyła, że będzie kontynuować punktowe naloty w celu poszukiwania pozostałości ISIS. Według oceny Jerusalem Post irackie władze prawdopodobnie obawiają się zagrożeń ze strony bojowników w Kirkuku i pobliskim rejonie Hawidża, które mogły nasilić się w ostatnich miesiącach.

Bezpieczeństwo i infrastruktura

Turcja ma interesy w Kirkuku i mieście Tal Afar. Publikacja wskazuje również, że Ankara przychylnie odniosła się do możliwego przywrócenia ropociągu Kirkuk–Baniyas, który łączy Irak z Syrią.

Osobno irackie władze poinformowały o zatrzymaniu trzech członków Sił Mobilizacji Ludowej w rejonie Latifiji na południe od Bagdadu. Według źródła Shafaq News w strukturach bezpieczeństwa przewozili oni 35 rakiet nieustalonego typu oraz dwa pistolety.

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