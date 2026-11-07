Министерство обороны Турции приветствовало усиление Ираком пограничных застав и наблюдательных постов и заявило о продолжении сотрудничества двух стран в сферах обороны и безопасности. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Иракское информационное агентство INA.

В турецком оборонном ведомстве заявили, что приветствуют усиление Ираком застав и наблюдательных постов вдоль границы и продолжают сотрудничество в сфере безопасности. Анкара также подчеркнула, что и впредь будет предоставлять Ираку все формы поддержки.

Задержание в Киркуке

Иракская служба по борьбе с терроризмом 5 ноября сообщила о задержании в провинции Киркук подозреваемого, которого ведомство охарактеризовало как известного подозреваемого в связях с группировкой ИГИЛ. По данным службы, задержание провели на основании предварительного ордера, выданного следственным судьей по делам этого ведомства.

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Служба заявила, что продолжит точечные рейды для поиска остатков ИГИЛ. По оценке Jerusalem Post, иракские власти, вероятно, обеспокоены угрозами со стороны боевиков в Киркуке и прилегающем районе Хавиджа, которые могли усилиться в последние месяцы.

Безопасность и инфраструктура

Турция имеет интересы в Киркуке и городе Таль-Афар. Издание также отмечает, что Анкара положительно отнеслась к возможному восстановлению нефтепровода Киркук—Банияс, который соединяет Ирак с Сирией.

Отдельно иракские власти сообщили о задержании трех членов Сил народной мобилизации в районе Латифия к югу от Багдада. По словам источника Shafaq News в сфере безопасности, они перевозили 35 ракет неустановленного типа и два пистолета.

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