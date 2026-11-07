Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Южную и Северную Корею восстановить каналы коммуникации, в том числе контакты между военными, чтобы избежать случайных инцидентов или просчётов на Корейском полуострове. Об этом Korea Herald сообщает со ссылкой на представителя ООН Стефана Дюжаррика.

Призыв к восстановлению контактов

По словам Дюжаррика, Гутерреш обеспокоен ситуацией на Корейском полуострове, в частности возможным обострением напряжённости вокруг демилитаризованной зоны между двумя странами. Генсек ООН призвал соответствующие стороны начать восстановление каналов связи, включая военные коммуникации.

Представитель также подчеркнул, что дипломатическое взаимодействие и возобновление диалога остаются путём к снижению напряжённости и достижению прочного мира на полуострове.

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Инцидент в демилитаризованной зоне

Заявление прозвучало на фоне роста напряжённости после взрыва мины 21 сентября в демилитаризованной зоне. Тогда пострадали трое южнокорейских военнослужащих, двое из них получили тяжёлые ранения.

Совместное расследование военных Южной Кореи и Командования ООН пришло к выводу, что взрыв вызвали противопехотные мины, которые, согласно его данным, Северная Корея намеренно установила к югу от линии военной демаркации. Пхеньян отверг причастность и назвал выводы Сеула сфабрикованными. В письме в Совет Безопасности ООН от 22 октября Южная Корея призвала КНДР принести извинения, убрать мины и принять меры для недопущения повторения таких случаев.

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