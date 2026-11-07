В Кливленде «Филадельфия Севенти Сиксерс» проиграла «Кливленд Кавальерс» со счетом 95:119 в матче группового этапа Кубка НБА. Леброн Джеймс, который в межсезонье подписал контракт с филадельфийской командой, набрал восемь очков в игре против своего бывшего клуба, сообщает Sky Sports.

Редкий результат Джеймса

Для 41-летнего уроженца Акрона, штат Огайо, это лишь десятый случай за 1630 матчей регулярного сезона НБА, когда он завершил игру с однозначным количеством очков. За 31 минуту на площадке Джеймс реализовал 3 из 12 бросков с игры, не попал ни одного из четырех трехочковых и допустил шесть потерь.

После матча Джеймс признал, что не смог найти атакующий ритм, а также взял на себя ответственность за большое количество потерь. В первой половине встречи часть болельщиков «Кавальерс» освистывала его каждый раз, когда он получал мяч.

История выступлений в Кливленде

Джеймс провел в «Кливленде» 11 сезонов в течение двух периодов карьеры. В 2010 году он покинул команду как свободный агент и перешел в «Майами Хит», вернулся в 2014 году, а в 2018 году присоединился к «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе «Кавальерс» он выиграл титул чемпиона НБА в 2016 году.

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На этот раз для четырехкратного чемпиона НБА не показали посвященное ему видео. Во время визита к «Кавальерс» в прошлом сезоне на арене демонстрировали эпизоды, в которых Джеймс набрал 25 очков подряд в пятом матче финала Восточной конференции 2007 года против «Детройт Пистонс».

Поражение стало для Джеймса вторым по величине в Кливленде в качестве игрока команды-соперника. Его баланс выездных матчей против «Кавальерс» составляет 9 побед и 5 поражений, причем три последних визита завершились неудачами. «Филадельфия» снова сыграет в Кливленде 1 марта.

До этой игры «Севенти Сиксерс» имели лучший показатель в НБА, однако после поражения их результат составляет 8 побед и 2 поражения. Главный тренер Ник Нерс заявил, что команда играла вяло, тогда как «Кливленд» был очень силен, и подчеркнул необходимость восстановиться к матчу против «Чикаго Буллз» в воскресенье.

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