Пакистанский астронавт войдет в состав китайской миссии Shenzhou-24 к китайской космической станции. Он будет работать специалистом по полезной нагрузке, сообщает The Express Tribune со ссылкой на китайский телеканал CCTV и Китайское агентство пилотируемой космонавтики.

Первый иностранный посетитель станции

Пакистанский представитель станет первым иностранным посетителем китайской космической станции. По информации CCTV, после краткосрочного орбитального полета он должен вернуться на Землю на корабле Shenzhou-23.

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Пекин пока не назвал ни имени астронавта, ни даты запуска Shenzhou-24. В сентябре представитель пакистанского космического агентства сообщил Reuters, что пилоты Зишан Али и Хуррам Дауд в течение нескольких месяцев проходили подготовку в Китайском центре исследований и подготовки астронавтов в Пекине.

Сотрудничество Пакистана и Китая

Миссия состоится в рамках двустороннего сотрудничества Пакистана и Китая в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». В сообщении отмечается, что это будет первый в истории китайской программы пилотируемой космонавтики совместный космический полет с участием китайских и иностранных астронавтов.

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