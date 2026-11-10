В Нью-Йорке, США, портретный фотограф Энни Лейбовиц сняла фотосерию Jaguar с актрисой Флоренс Пью и электромобилем Type 01. Компания также назначила Пью своей первой в истории амбассадоркой бренда, сообщает Motor1.

Фотосерия с Type 01

Лейбовиц снимала серию в пространстве Storied NYC, где ранее располагалась ее студия. По словам фотографа, ее заинтересовало сочетание двух контрастных героев: теплоты и человечности актрисы со скульптурной, точной и выразительной формой автомобиля.

Пью заявила, что ее привлекают люди и бренды, которые не боятся быть самобытными, поэтому партнерство с Jaguar является для нее естественным. Директор Jaguar по маркетингу и коммуникациям Карли Хардакер отметила, что изображения передают бесстрашное творческое видение бренда.

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Заказы в 2027 году

Фотокампания появилась через месяц после мировой премьеры Type 01 в Нью-Йорке. Jaguar называет модель самым технологичным и самым мощным автомобилем в своей истории.

По данным Jaguar, Type 01 спроектирован, разработан и производится в Великобритании. Компания ожидает открыть прием заказов в феврале 2027 года. Ориентировочная стартовая цена электромобиля в США составит 130 500 долларов.

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