В Южной Корее проверяют подозрения относительно возможного использования очков с искусственным интеллектом Хан Вон Соком, который показал лучший результат на квалификационном экзамене для налоговых консультантов. Основанием для сомнений стали его почти безупречные результаты на первом этапе тестирования, сообщает Korea Herald.

Почти максимальный результат

Хан Вон Сок набрал 397,5 балла из 400 на первом этапе и правильно ответил на 159 из 160 тестовых вопросов. Он получил максимальные баллы по основам налогового права, основам бухгалтерского учета и коммерческому праву, а по государственным финансам набрал 97,5 балла.

Больше всего внимания привлек его максимальный результат по основам налогового права. Среди 16 856 участников средний балл по этому предмету составил 30,18 из 100, а 74,21% набрали ниже минимального порога в 40 баллов. Общий показатель успешности на первом этапе составил 18,09%.

Подозрения и проверка

Участники тестирования и налоговые консультанты также обратили внимание на ограниченное время: за 80 минут необходимо было ответить на 80 вопросов по двум предметам, включая отметку ответов в бланке. Некоторые из них усомнились в возможности добиться таких результатов, особенно в дисциплинах с длительными расчетами.

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На втором, письменном этапе Хан Вон Сок также занял первое место со средним баллом 82,87 при проходном показателе 49,75. По второй части бухгалтерского учета он набрал 95 баллов из 100, тогда как средний результат участников составил 28,95.

Служба развития человеческих ресурсов Кореи, которая проводит экзамен, заявила, что двое наблюдателей не сообщали о подозрительном поведении, связанном с умными очками. В то же время учреждение рассматривает этот вопрос. Корейская ассоциация сертифицированных налоговых консультантов призвала к тщательной проверке, но подчеркнула, что исключительно высокие баллы сами по себе не являются основанием для подозрений.

В своем блоге Хан Вон Сок написал, что готовился к обоим этапам около двух лет и неоднократно решал бухгалтерские задания вручную. По его словам, вопросы по коммерческому праву на первом этапе он выполнил за 20–25 минут, оставив остальное время для бухгалтерского учета.

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