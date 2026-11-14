韩国正在核查有关韩元锡可能使用人工智能眼镜的怀疑。韩元锡在税务顾问资格考试中取得了最高成绩。由于他在第一阶段测试中取得了近乎完美的成绩，引发了质疑，《韩国先驱报》报道。

接近满分的成绩

韩元锡在第一阶段获得400分中的397.5分，并答对了160道测试题中的159道。他在税法基础、会计学基础和商法科目中获得满分，在公共财政科目中获得97.5分。

他在税法基础科目中取得的满分最受关注。在16,856名考生中，该科目的平均分为100分中的30.18分，74.21%的考生成绩低于40分的最低门槛。第一阶段的总体通过率为18.09%。

怀疑与核查

考生和税务顾问还注意到时间有限：必须在80分钟内回答两个科目的80道题，其中包括在答题卡上标记答案。一些人质疑能否取得这样的成绩，尤其是在涉及长时间计算的科目中。

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在第二个笔试阶段，韩元锡也以82.87分的平均成绩位居第一，而及格分数为49.75分。他在会计学第二部分获得100分中的95分，而考生平均成绩为28.95分。

负责组织考试的韩国人力资源开发服务机构表示，两名监考人员均未报告与智能眼镜有关的可疑行为。与此同时，该机构正在审查此事。韩国注册税务顾问协会呼吁进行彻底核查，但强调异常高的分数本身并不是怀疑的依据。

韩元锡在其博客中写道，他为两个阶段准备了约两年，并多次手工完成会计题目。他表示，自己在第一阶段用20至25分钟完成了商法题目，将剩余时间留给会计学。

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