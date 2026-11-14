W Korei Południowej badają podejrzenia dotyczące możliwego użycia okularów ze sztuczną inteligencją przez Han Won-seoka, który uzyskał najlepszy wynik na egzaminie kwalifikacyjnym dla doradców podatkowych. Powodem wątpliwości były jego niemal bezbłędne wyniki na pierwszym etapie testu, informuje Korea Herald.

Wynik bliski maksimum

Han Won-seok zdobył 397,5 punktu na 400 w pierwszym etapie i poprawnie odpowiedział na 159 ze 160 pytań testowych. Otrzymał maksymalne wyniki z podstaw prawa podatkowego, podstaw rachunkowości i prawa handlowego, a z finansów publicznych zdobył 97,5 punktu.

Najwięcej uwagi przyciągnął jego maksymalny wynik z podstaw prawa podatkowego. Wśród 16 856 uczestników średni wynik z tego przedmiotu wyniósł 30,18 na 100, a 74,21% uzyskało rezultat poniżej minimalnego progu 40 punktów. Ogólny wskaźnik zdawalności na pierwszym etapie wyniósł 18,09%.

Podejrzenia i weryfikacja

Uczestnicy testu i doradcy podatkowi zwrócili również uwagę na ograniczony czas: w ciągu 80 minut należało odpowiedzieć na 80 pytań z dwóch przedmiotów, w tym zaznaczyć odpowiedzi na arkuszu. Niektórzy z nich podali w wątpliwość możliwość osiągnięcia takich wyników, zwłaszcza w dziedzinach wymagających długich obliczeń.

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Na drugim, pisemnym etapie Han Won-seok również zajął pierwsze miejsce ze średnim wynikiem 82,87, przy progu zaliczenia wynoszącym 49,75. Z drugiej części rachunkowości uzyskał 95 punktów na 100, podczas gdy średni wynik uczestników wyniósł 28,95.

Służba Rozwoju Zasobów Ludzkich Korei, która przeprowadza egzamin, oświadczyła, że dwóch nadzorujących nie zgłosiło podejrzanego zachowania związanego z inteligentnymi okularami. Jednocześnie instytucja rozpatruje tę sprawę. Koreańskie Stowarzyszenie Certyfikowanych Doradców Podatkowych wezwało do dokładnej weryfikacji, lecz podkreśliło, że wyjątkowo wysokie wyniki same w sobie nie są podstawą do podejrzeń.

Na swoim blogu Han Won-seok napisał, że przygotowywał się do obu etapów przez około dwa lata i wielokrotnie ręcznie rozwiązywał zadania z rachunkowości. Według niego pytania z prawa handlowego na pierwszym etapie wykonał w 20–25 minut, pozostawiając resztę czasu na rachunkowość.

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