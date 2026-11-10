W Nowym Jorku w USA fotografka portretowa Annie Leibovitz wykonała sesję zdjęciową Jaguar z aktorką Florence Pugh i samochodem elektrycznym Type 01. Firma mianowała również Pugh swoją pierwszą w historii ambasadorką marki, podaje Motor1.

Sesja zdjęciowa z Type 01

Leibovitz fotografowała serię w przestrzeni Storied NYC, gdzie wcześniej mieściło się jej studio. Według fotografki zainteresowało ją połączenie dwóch kontrastujących bohaterów: ciepła i człowieczeństwa aktorki ze skulpturalną, precyzyjną i wyrazistą formą samochodu.

Pugh oświadczyła, że pociągają ją ludzie i marki, które nie boją się być autentyczne, dlatego partnerstwo z Jaguarem jest dla niej naturalne. Dyrektorka Jaguar ds. marketingu i komunikacji Carly Hardaker zaznaczyła, że obrazy przekazują nieustraszoną kreatywną wizję marki.

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Zamówienia w 2027 roku

Kampania fotograficzna pojawiła się miesiąc po światowej premierze Type 01 w Nowym Jorku. Jaguar nazywa ten model najbardziej zaawansowanym technologicznie i najpotężniejszym samochodem w swojej historii.

Według danych Jaguara Type 01 jest projektowany, opracowywany i produkowany w Wielkiej Brytanii. Firma spodziewa się otworzyć przyjmowanie zamówień w lutym 2027 roku. Szacunkowa cena początkowa samochodu elektrycznego w USA wyniesie 130 500 dolarów.

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