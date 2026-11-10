В США гиперзвуковая система Dark Eagle уже на три года отстаёт от запланированных сроков и до сих пор не полностью готова к эксплуатации. Об этом сообщает Der Spiegel.

Проблемы с производством

Издание пишет, что новое американское оружие создают для поражения даже хорошо защищённых целей. В то же время, по его данным, производство системы, вероятно, тормозят проблемы с качеством. В заголовке материала Dark Eagle назван «Тёмным орлом».

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Заявленная скорость

На изображении Армии США, опубликованном к материалу, Dark Eagle показан во время старта. Подпись к изображению указывает, что это оружие должно развивать скорость как минимум в пять раз выше скорости звука. Материал Der Spiegel был опубликован 10 ноября 2026 года.

Автор также поднимает вопрос о том, насколько Китай опережает США в разработке таких систем, а также нужна ли подобная оружие Германии.

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