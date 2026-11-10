Dark Eagle у США вже на три роки відстає від графіка — Der Spiegel

У США гіперзвукова система Dark Eagle вже три роки відстає від запланованих строків і досі не є повністю готовою до експлуатації. Про це повідомляє Der Spiegel.

Проблеми з виробництвом

Видання пише, що нову американську зброю створюють для ураження навіть добре захищених цілей. Водночас, за його даними, виробництво системи, ймовірно, гальмують проблеми з якістю. У заголовку матеріалу Dark Eagle названо «Темним орлом».

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Заявлена швидкість

На зображенні Армії США, опублікованому до матеріалу, Dark Eagle показано під час старту. Підпис до зображення вказує, що ця зброя має розвивати швидкість щонайменше у п’ять разів вищу за швидкість звуку. Матеріал Der Spiegel опублікований 10 листопада 2026 року.

Автор також порушує питання про те, наскільки Китай випереджає США у розвитку таких систем, а також чи потрібна подібна зброя Німеччині.

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