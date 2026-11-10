W USA system hipersoniczny Dark Eagle jest już trzy lata opóźniony względem planowanych terminów i nadal nie jest w pełni gotowy do eksploatacji. Poinformował o tym Der Spiegel.

Problemy z produkcją

Publikacja pisze, że nowa amerykańska broń jest tworzona do rażenia nawet dobrze chronionych celów. Jednocześnie, według jej danych, produkcję systemu prawdopodobnie hamują problemy z jakością. W tytule materiału Dark Eagle nazwano „Mrocznym Orłem”.

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Deklarowana prędkość

Na zdjęciu Armii USA opublikowanym przy materiale Dark Eagle pokazano podczas startu. Podpis pod zdjęciem wskazuje, że ta broń ma osiągać prędkość co najmniej pięć razy większą od prędkości dźwięku. Materiał Der Spiegel opublikowano 10 listopada 2026 roku.

Autor porusza również kwestię tego, o ile Chiny wyprzedzają USA w rozwoju takich systemów, a także czy Niemcy potrzebują podobnej broni.

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